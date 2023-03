La Robur va all’assalto della Vis Pesaro Pagliuca ordina: "Dobbiamo vincere"

di Angela Gorellini

"Sentiamo e abbiamo la necessità di conquistare la vittoria davanti al nostro pubblico, la necessità di migliorare la nostra classifica": servono i tre punti, alla Robur, e Guido Pagliuca (nella foto) lo sa bene.

Questo pomeriggio, al Franchi, i bianconeri dovranno provarci in tutti i modi, contro la Vis Pesaro, dando un’accelerata al loro cammino, dopo i pareggi inanellati nelle ultime giornate. "I risultati ottenuti ci hanno fatto compiere piccoli passi in avanti – ha spiegato l’allenatore del Siena ai canali ufficiali –, che alla fine della stagione regolare avranno il loro peso. Ma la cosa importante è sempre la prestazione, il principio di base per un campionato importante: la gara di oggi andrà quindi affrontata con determinazione, forza, e grande concentrazione per tutti i minuti della partita". Bruciano ancora, al mister, i punti persi per strada, quando la Robur ha avuto in mano la partita e poi ha permesso agli avversari di riprenderla, vedi la gara con la Recanatese. Senza cercare alibi, le assenze e la sfortuna hanno contribuito all’esito: anche questo pomeriggio, il tecnico dovrà far fronte a delle defezioni: il forfait dell’ultima ora, quello di Frediani che già da un po’ di tempo combatte con la pubalgia. "Il nostro atteggiamento e il nostro lavoro dovranno però essere sempre gli stessi – ha ribattuto il mister bianconero –, indipendentemente dalle assenze che abbiamo. I ragazzi hanno già dimostrato, in più di un’occasione, di avere grandi qualità professionali e umane, di avere grandi valori, e di questo non posso che essere orgoglioso". La stagione è arrivata a un momento cruciale: mancano otto partite; otto partite decisive. Le varie squadre si giocheranno il proprio futuro. Serviranno carattere, umiltà e scaltrezza. "Ora più che mai dobbiamo ottimizzare ciò che facciamo in campo – ha sottolineato Pagliuca – e dovrà essere così fino alla fine del campionato. Lo ripeto: adesso i punti contano tantissimo per la classifica". Quindi, da parte del mister, un messaggio al pubblico del Franchi. "Mi aspetto ancora un grande sostegno dei tifosi – ha chiuso –: la vicinanza dei nostri sostenitori è importante per noi. Dobbiamo scendere in campo tutti insieme per battere la Vis Pesaro".