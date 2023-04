La Robur prova a centrare i play-off Fiorenzuola ed Entella ultimi ostacoli

di Angela Gorellini

Qualche giorno di stop, poi per la Robur avrà inizio il rush finale della stagione 202223. I bianconeri sono chiamati all’ultimo sforzo per arrivare alla matematica certezza dei play off – traguardo importante anche alla luce dell’eventuale, imminente, penalizzazione – con due partite ancora da giocare prima che cali il sipario. Due partite non semplicissime, contro il Fiorenzuola intenzionato a chiudere la pratica salvezza e contro l’Entella, ancora all’inseguimento della capolista Reggiana, ma con un occhio nello specchietto retrovisore per tenere a distanza il Cesena. Nei prossimi 180 minuti si decideranno le sorti del campionato, in palio punti che scottano. Se Castorani, per la trasferta di sabato (fischio di inizio alle 17,30) sarà di nuovo a disposizione, scontata la squalifica, la speranza della Robur è che possano recuperare anche gli infortunati, o almeno qualcuno di loro: Crescenzi, Franco, De Paoli e Petrelli. Le loro condizioni saranno valutate martedì, alla ripresa degli allenamenti (in programma doppia seduta).

Da martedì saranno anche in vendita i biglietti per assistere alla gara del Comunale di Fiorenzuola (circuito VivaTicket). I tagliandi saranno disponibili fino a venerdì alle 19. Il costo del biglietto settore ospiti è di 12 euro (esclusa prevendita). Il giorno della gara la biglietteria per il settore ospiti resterà chiusa. I prezzi negli altri settori: tribuna centrale 25 euro (ridotto 20, per over 65, donne e under 18 fino a 14 anni); laterale coperta, 15 euro (ridotto 10); under 14, 1 euro.