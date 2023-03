La Primavera riposa U15 e U17 in casa contro la Torres

Non scenderà in campo, la Primavera, in questo fine settimana: i ragazzi di Negro osserveranno infatti un turno di riposo, a parte i due portieri Leoni e De Lucia chiamati in prima squadra. Giocheranno invece domani le formazioni dell’Under 17 e dell’Under 15, impegnate nel doppio confronto in casa della Torres. I bianconeri di Gill Voria giocheranno allo stadio di Sassari alle 11,30 contro i pari età sardi che nell’ultimo turno hanno perso pesantemente sul terreno di Pontedera. Per il Siena è una sfida che mette ancora una volta in palio tre punti pesantissimi. Gli Under 15 sono infatti attualmente primi in classifica appaiati all’Entella che sfiderà l’Olbia, pertanto non sarà possibile commettere passi falsi. La Robur è pronta a dare tutto. Lo stesso vale per la formazione di mister Guberti che vuole subito riscattare il passo falso della scorsa settimana. La partita è in programma alle 15: sulla carta si tratta di un match abbordabile, ma servirà non abbassare la concentrazione. Portare a casa punti invertirebbe la rotta della classifica. Sempre domani, alle 11, seconda partita del mini torneo degli Under 14. Al Bertoni i ragazzi di mister Morello affronteranno il Montevarchi.