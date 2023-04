La Mens Sana scalda i motori. Lazzeri non recupera

Cresce l’attesa in casa Mens Sana per l’inizio dei playoff che vedranno i biancoverdi opposti alla Pallacanestro Prato 2000 a partire da lunedì . Coach Pierfrancesco Binella dovrà quasi certamente rinunciare ancora a Lazzeri, alle prese ancora col problema alla schiena che ha condizionato sostanzialmente tutta la fase finale del campionato, e valutare il problema muscolare di Menconi, assente a Castelfiorentino domenica. Il play classe 2002 farà di tutto per esserci e tornare nei 10 a referto già per la prima sfida di semifinale, decisamente importante per capire come potrà finire una serie che vede Prato sicuramente favorita ma la Mens Sana pronta a giocarsi le sue carte come fatto in campionato poche settimane fa. Confermate intanto date e orari delle cinque gare in programma: dalla prima palla a due della serie, che sarà lunedì prossimo, 1 maggio, alle 18, a gara 2, che si giocherà sempre alla Palestra Toscanini di Prato e alle 21,15 giovedì 4 maggio. La terza partita, ovvero gara 3, andrà in scena invece al PalaEstra solo tre giorni dopo, ovvero domenica 7 maggio alle 18. L’eventuale gara4 sempre in Viale Achille Sclavo mercoledì 10 maggio alle 21 (e non alle 20,45 come comunicato in precedenza). Il quinto ed ultimo atto sarà invece disputato, nel caso le due formazioni fossero sul 2-2 dopo le prime quattro sfide, il 14 maggio a Prato nel consueto orario domenicale delle 18. "Il nostro bilancio della regular season è molto positivo, è la migliore stagione della storia di questa società – ha detto coach Pinelli, allenatore di Prato – sono orgoglioso dei ragazzi e della prestazione contro Legnaia. Adesso pensiamo ai play-off, stiamo crescendo anche nelle difficoltà. Restiamo compatti e concentrati preparandoci bene ai playoff". Lunedì pomeriggio tornerà sicuramente Pacini dopo la squalifica, mentre Mascagni sarà valutato dopo il problema alla caviglia.

Guido De Leo