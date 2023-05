La Mens Sana ci riprova contro Prato Binella: "Giochiamo una gara tosta"

Quasi sicuramente senza Bacci (al suo posto dentro nei dieci a referto Bovo) e con Buca non al top della forma questa alle 21,15 la Mens Sana torna nell’angusta tana della Pallacanestro Prato 2000 per Gara 2 di semifinale play-off. Il ko di lunedì sera, soprattutto per come è arrivato, è da resettare in fretta ma ha lasciato quanto meno la consapevolezza che il divario con i padroni di casa non è ampio. "Alla fine ovviamente siamo tornati a casa lunedì con un pizzico di rammarico – le parole di coach Binella (nella foto) – per come è finita la partita. Avevamo fatto un grande lavoro per rientrare a contatto dopo un secondo parziale oggettivamente non bello. Poi invece siamo stati bravi a giocare un terzo e un quarto parziale di alto livello soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva. Peccato perché nel minuto finale potevamo comunque riuscire a vincere la partita, i ragazzi sono stati bravi a lottare fino alla fine contro una squadra forte come Prato".

Adesso però c’è il secondo round. "Abbiamo lavorato in questi pochi giorni per rivedere gli errori che in qualche caso sono stati insoliti per noi rinforzando alcuni concetti ed alcune cose che invece abbiamo fatto bene. Alcune scelte infatti hanno pagato e le abbiamo portate avanti con continuità. Non è però bastato perché su alcuni dettagli dobbiamo essere più attenti: daremo ai ragazzi maggiori indicazioni cercando di prepararci sulle piccole cose che a livello di playoff possono fare la differenza anche su un singolo possesso anche alla luce del piccolo divario che c’è stato in gara1. Dal punto di vista mentale ha prevalso il rammarico – ha concluso – ma c’è allo stesso tempo fiducia per andare a giocare una partita tosta perché la prima ci ha dimostrato che possiamo competere. Questo deve essere lo spirito per stasera".

Guido De Leo