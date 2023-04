La Colligiana aspetta il Pontassieve E’ una sfida dal forte odore di play-off

Sarà Leonardo Buchignani, di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Luca Testi (Livorno) e Lorenzo Dario Puccini (Pontedera), a dirigere il match tra Colligiana e Pontassieve, in programma allo stadio ‘Gino Manni’ domani a partire dalle 15. Una partita che promette scintille: con soli 270 minuti rimasti da giocare prima della fine della stagione regolare e una classifica che, al di là di un Figline prossimo a festeggiare la vittoria del campionato, resta molto corta, ogni partita equivale ad una finale. Questo è ancora più vero se a scontrarsi sono la terza e la quinta forza del campionato, ancora impegnate a conquistare l’obiettivo stagionale di disputare i play -off e ancora tutt’altro che certe di poterlo raggiungere. Le due squadre arrivano al confronto diretto in condizioni ben diverse: la Colligiana, dopo una spettacolare rincorsa che l’aveva portata a minacciare il primato del Figline, nelle ultime due giornate sembra aver pagato dazio alla stanchezza, conquistando un solo punto in 180 minuti e vedendosi superare sul secondo gradino del podio dalla Castiglionese. Il Pontassieve, d’altro canto, ha conquistato sei punti su sei ed ha agganciato la zona spareggi. E’ facile immaginare con quali motivazioni i tecnici Chini e Brachi spingeranno i propri giocatori ad affrontare una sfida che può avere ripercussioni enormi sull’intera stagione: a questo punto, il pareggio è virtualmente inutile per entrambi.

Marco Brunelli