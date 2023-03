La Chiantigiana va sotto e recupera grazie a Verdiani

CHIANTIGIANA

1

FORTIS JUVENTUS

1

CHIANTIGIANA: Signorini, Ticci, Focardi Olmi, Ceccatelli, Verdiani (90’ Berardi), Posarelli, Cappelli (70’ Kebbeh), Barontini, Cioni, Cicali, Diurno (67’ Batoni). All. Cioffi.

FORTIS JUVENTUS: Allegranti, Zoppi, Giannelli, Barbero, Calzolai, Pezzati, Nicolosi, Serotti (58’ Campagna), Bruni, Costa, Donatini. All. Innocenti.

Arbitro Moretti di Cesena.

Reti: 6’ Bruni, 49’ Verdiani.

Note – Espulso al 92’ Bruni.

GAIOLE IN CHIANTI – Un pareggio che potrebbe non servire per le speranze dei padroni di casa. Purtroppo la Chiantigiana sprecare occasioni e a concedere agli avversari dei punti su un piatto d’argento. Anche ieri dopo pochi minuti la Chiantigiana si trova sotto di una rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo pochi minuti viene concesso un rigore alla Chiantigiana per una ingenuità del portiere che prende il pallone con le mani fuori area, ma Cicali manca dagli undici metri l’occasione del pari. Nel primo tempo il portiere ospite compie delle importanti parate. La Chiantigiana continua a pressare e giunge al pareggio e forse avrebbe meritato anche la vittoria ma purtroppo questo non è avvenuto.