Intervento completato. San Gimignano, ‘Santa Lucia’ disponibile. Finiti i lavori. Il Siena ci aveva pensato

Era uno degli impianti presi in considerazione dalla Robur come struttura alternativa al Berni di Badesse. Ma non era utilizzabile, perché ancora soggetto a lavori. Interventi terminati: il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, ha annunciato di aver "formalmente riconsegnato il rinnovato impianto di Santa Lucia al San Gimignano Fc". Il primo cittadino si è soffermato anche sull’entità dei lavori. "Settecentomila euro di quadro tecnico economico per il rifacimento dell’intero manto in erba artificiale di ultima generazione – ha spiegato –, nuovo drenaggio, più raccolta di acqua e più capacità di stoccaggio della stessa, nuove reti perimetrali, nuovi cancelli e tunnel di ingresso, nuovi corpi illuminanti delle torri faro e adeguamento antincendio…". Intanto, in casa, bianconera, l’attesa è per la sentenza del Tar della Toscana sulla revoca della concessione all’Acr Siena del Franchi (e del Bertoni) perché la squadra possa tornare a giocare il prima possibile al vecchio Rastrello.