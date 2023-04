Il Vicenza piega ancora la Juve Trofeo in bacheca

E’ stato il Vicenza ad aggiudicarsi la 50ma edizione della Coppa Italia di Sere C. Ieri sera la squadra di Thomassen, già vittoriosa nella finale di andata per 2-1, si è imposta sulla Juventus Next Gen per 3-2 (reti: 19’ Sekulov (J), 47’ e 84’ Ferrari (V), 57’ Poli (J) 62’ Cappelletti (V)). I bianconeri, nei minuti finali del match hanno avuto la possibilità di riaprirla: all’89 Iling-Junior ha fallito un calcio di rigore e al 92’ Compagnon ha centrato un legno, mentre a Ferrari è stata negata la terza rete per fuorigioco. Al triplice fischio grande la festa sugli spalti dello stadio Menti che ha festeggiato il successo, 41 anni dopo l’ultima volta. Il Vicenza, che riceve il testimone dal Padova, vittorioso la scorsa stagione, avrà la possibilità di saltare la fase a gironi dei play off, entrerà direttamente alla fase nazionale (al momento è quinto in classifica, con 55 punti all’attivo).

Per la Juve Next Gen è stata la seconda finale raggiunta in quattro partecipazioni al torneo: i bianconeri hanno alzato la Coppa al cielo nel campionato 20192020. Prima della partita è stato ricordato Paolo Rossi con una cerimonia alla presenza della moglie e della figlia a cui sono state consegnate delle maglie.