Il Primo Salto sbaraglia la concorrenza Battute prima Arezzo e poi la Savinese Doretti: "Le ragazze sono state fantastiche"

A Colle Val d’Elsa andate in scena le Final Four Under 13 del Comitato Territoriale Etruria. In campo la Pgs Pietro Larghi, organizzatrice dell’evento, Arezzo, Polisportiva Savinese e Pallavolo Primo Salto (nella foto). Le semifinali hanno sorriso alla Savinese contro i padroni di casa (2-1) e al Primo Salto, 2-0 al Club Arezzo. Aggiudicarsi il terzo posto è il Club Arezzo mentre davanti ad cornice di pubblico meravigliosa è andata in scena la finale tra Primo Salto e Savinese. Vittoria netta della squadra senese 2-0 che conquista il titolo di Campione Territoriale Under 13 e vola alla Fase Regionale dove rappresenterà il Comitato Etruria. Percorso netto per la squadra guidata da Claudio Doretti e Elisa Fantacci, coadiuvati da Chiara Cannoni e Anastasia Doretti, con 24 partite giocate e altrettante vittorie. "Le ragazze sono state fantastiche – sottolinea Doretti – hanno lavorato in modo incredibile per mesi per raggiungere questo traguardo storico per la nostra società. Sono orgoglioso di loro e delle famiglie che hanno creduto nel nostro lavoro e ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Vedere ieri in tribuna tuti insieme i nostri bambini a incitarci è stato incredibile. Ma questo successo è frutto di una programmazione di anni che ha portato la nostra società a importantissimi risultati sia a livello territoriale che regionale. L’appuntamento per le nostre ragazze è ora le Final Four Regionali a metà giugno. Nel frattempo saremo impegnati nella fase finale del Campionato Under 12 per cercare di ottenere un altro importante successo. Ma il successo più grande per noi – conclude – è l’attenzione che diamo all’aspetto umano e ai valori dello sport. È fondamentale infatti creare una atmosfera serena e positiva per le nostre ragazze e le loro famiglie".