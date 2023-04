Il Poggibonsi va in missione a Montespaccato Calderini avverte: "Sono all’ultima spiaggia"

In campo dopo oltre due settimane il Poggibonsi, di scena questo pomeriggio sul rettangolo del Montespaccato. Mentre lo stadio Stefano Lotti ospita – come sede neutra – la sfida a porte chiuse tra Grosseto e Arezzo.

"I padroni di casa sono in pratica all’ultima spiaggia – ha detto ieri il tecnico Stefano Calderini (nella foto), prima della partenza in pullman in direzione di Roma – e quindi dovremo prestare attenzione a diversi aspetti, a cominciare dal fattore ambientale. Si tratterà da parte nostra di dimostrare che non abbiamo allentato la presa, nonostante il periodo non breve di stop nella fase agonistica ufficiale". Come da previsioni non sono attesi recuperi tra i giocatori che si sono dovuti misurare, per un arco di tempo più o meno lungo, con acciacchi di carattere fisico. A tornare in gruppo nella circostanza è Barbera, reduce dalle fruttuose fatiche con la maglia della Rappresentativa di serie D alla Viareggio Cup. Nell’elenco degli assenti figurano gli infortunati Bruni, Guidarelli, Mazzolli, Motti e Rocchetti, insieme con il centrocampista Gistri che è considerato sulla via del recupero dallo stiramento al flessore della gamba destra. Nello stesso settore della mediana, il più falcidiato dagli eventi avversi, Chiti si appresta a scontare invece il quinto e ultimo turno di squalifica. Tra i diciannove convocati per l’incontro odierno trovano spazio anche Riccio, Pittalis e Giovanni Bonechi, componenti degli juniores nazionali (oggi i ragazzi di mister Signorini sono impegnati in trasferta con la Pianese). Alle 15 il fischio di avvio per il Poggibonsi sul rettangolo capitolino intitolato a Don Pino Puglisi. A dirigere il match, valido per l’anticipo della giornata numero 29 della serie D girone E, sarà Luca Tagliente di Brindisi. Assistenti, Francesco Festa di Barletta e Gianmarco Spagnolo di Lecce. Poggibonsi: Pacini, Bigozzi, Di Paola, Barbera, De Santis, Borri, Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.

Paolo Bartalini