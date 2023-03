Il Cesena si impone di misura al Del Conero Decide la rete di Corazza su assist di Spendi

Il Cesena si aggiudica il posticipo della 33ma giornata, in scena ieri sera al Del Conero di Ancona (nella foto mister Colavitto). A decidere il confronto la rete di Corazza, al 78’: il delizioso il cross di Christian Spendi è un invito a nozze per l’attaccante che, arrivato in corsa sul secondo palo, deve soltanto metterla dentro. I bianconeri di Toscano rimangono quindi in scia dell’Entella, sopra di due gradini, a -6 dalla capolista Reggiana. L’Ancona non si schioda dal quinto posto, con la Carrarese, prossima avversaria della Robur (momentaneamente ottava), ai piedi del podio. Se le prime tre sono ormai inarrivabili, la lotta per il miglior piazzamento play off è aperta.

Questa la classifica, dopo il risultato del Del Conero: Reggiana 72; Entella 68; Cesena 66; Carrarese 54; Ancona 53; Gubbio 52; Pontedera 50; Siena 48; Lucchese 45; Rimini 43; Fermana e Recanatese 39; Fiorenzuola 38; Olbia 35; Torres 34; Vis Pesaro 33; Alessandria, Imolese e San Donato Tavarnelle 31; Montevarchi 27. Nella classifica marcatori, guidata proprio da Corazza, che con il gol vittoria di ieri sera ha raggiunto quota 17, il bianconero Alberto Paloschi, miglior realizzatore della Robur con 12 reti all’attivo, è stato raggiunto, nell’ultima giornata, da Nicastro (Pontedera) e superato da Merkaj (Entella) che ha fatto 13. Con 14 gol segnati troviamo invece Santini (Rimini) e Ragatzu (Olbia).