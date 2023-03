Il 5 aprile ‘Imparando Foowell in tour’ Evento negli impianti di San Miniato

Negli impianti sportivi di San Miniato, si svolgerà mercoledì prossimo, 5 aprile, alle 17, l’evento organizzato dal Siena Calcio Femminile ‘Imparando Foowell in tour’, un viaggio per conoscere il portiere moderno. Una giornata per promuovere i metodi di lavoro con Davide Quironi e uno staff di tecnici professionisti. La Scuola Portieri Imparando ha contribuito e contribuisce a sviluppare il metodo ‘Foowel coaching’ dedicato all’universo del portiere, in risposta all’esigenza di fornire un servizio di eccellenza e professionale a società e atleti. Le finalità del progetto sono quelle di migliorare le qualità tecniche, fisiche, atletiche e psicologiche del portiere con allenamenti innovativi, personalizzati e specifici studiati in base all’aspetto morfologico dell’atleta. L’attività è indipendente e aperta a tutti coloro ¬– genitori, atleti di qualsiasi età e preparatori dei portieri – che desiderano avvalersi di uno staff tecnico e di un metodo di formazione all’avanguardia. Gli istruttori procederanno alla programmazione e alla conduzione tecnica dividendo i portieri in gruppi per fasce d’età omogenee. Si tratteranno tutte le capacità del portiere sviluppando temi tecnici, quali tecnica di base, tecnica di parata (3 altezze), presa alta, uscita bassa, respinta e deviazione, tecnica di rinvio con le mani e con i piedi.