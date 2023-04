Grande prova di carattere per Stosa Virtus La squadra ritrova fiducia battendo il Costone

Nel momento di massima difficoltà la Stosa Virtus ha dato il segnale che serviva: vittoria nel derby e ritorno al successo dopo 4 sconfitte consecutive. Un’affermazione, nella stracittadina sul campo del Costone, che riporta la Virtus sulla retta via restituendo al gruppo autostima. Il nuovo corso sulla panchina virtussina di coach Maurizio Lasi inizia dunque con un successo, fatto di carattere, grinta e con qualche cambiamento tattico. "C’è ancora tanto da lavorare", ha commentato l’esperto coach rossoblù, ma di tempo per farlo ce n’è abbastanza visto che i playoff inizieranno a fine mese. Troppo distanti ormai i primi 4 posti (-4 a 3 giornate dal termine), ma la Stosa vista ieri ha le qualità e le capacità per mantenere una delle due posizioni che garantiscono il vantaggio del fattore campo ai playoff, presentandosi alla post season con le carte in regola per provare a raggiungere la promozione in B interregionale. Sono tante le note positive che il derby ha lasciato in eredità: la ritrovata fiducia dopo un periodo negativo, ma anche il grande carattere che la Stosa ha mostrato.

Anche tra i singoli sono apparse in evidente crescita le quotazioni di giocatori chiave come Paunovic e Laffitte che nell’ultimo periodo non avevano brillato. Il lungo ha giocato una gara solida anche dal punto di vista difensivo catturando 14 rimbalzi oltre agli 11 punti realizzati. Il play italoamericano, in assenza di Bartoletti, si è caricato la squadra sulle spalle realizzando i canestri che hanno chiuso il match. Ma è la prova di tutto il gruppo a confortare coach Lasi e il suo staff in vista dei prossimi impegni. Quello che invece nell’immediato preoccupa è l’infermeria: nel riscaldamento prederby Bartoletti ha avvertito un problema alla caviglia che già lo aveva costretto allo stop due settimane fa. Il playmaker rossoblù verrà sottoposto a esami strumentali questa mattina per verificare l’entità dell’infortunio. Durante la gara di domenica anche Berardi e Calvellini hanno avuto problemi fisici, entrambi alle caviglie. Le loro condizioni non preoccupano e lo staff medico effettuerà un lavoro conservativo per rimetterli in piedi per la partita di sabato prossimo contro il Don Bosco Livorno.