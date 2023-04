Gli avversari2

In un momento di forma diametralmente opposto a quello della Robur il Gubbio oggi cerca il quinto successo di fila. Per farlo mister Braglia si affiderà al canonico 3-4-1-2 anche se manca per squalifica un giocatore chiave come Rosaia. Dei due ex bianconeri giocherà solo quello meno recente, ovvero Bulevardi, alla terza stagione in Umbria e titolare fisso della mediana eugubina insieme a uno tra Vitale e Bontà. Arras, passato in prestito a gennaio dallo stesso Siena, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In attacco infatti ci saranno Di Stefano e Vazquez. Alle loro spalle Arena, decisivo un anno fa al Franchi mentre in difesa a protezione del portiere Di Gennaro spazio a Portanova, capitan Signorini e Bonini.