Giovedì la Mens Sana sarà di nuovo sul parquet Binella: "Contro Altopascio vietato sbagliare"

Dopo il successo, soffertissimo, di San Giovanni Valdarno la Mens Sana ha messo subito nel mirino il recupero di giovedì alle 20,30 a Ponte Buggianese contro Altopascio, sconfitto in casa dall’Olimpia Legnaia. Una sfida decisiva in chiave playoff visto che i lucchesi sono tredicesimi a meno due dalla stessa Mens Sana (e dal Costone) e dunque in piena lotta per un posto tra le prime dodici, che vale l’accesso alla post season. Una gara da non fallire, anche se non fa facile visto il valore di un avversario affrontato già lo scorso anno in C Silver. Ma la vittoria di San Giovanni, soprattutto per come è arrivata (senza Buca e Lazzeri, con Tognazzi infortunato a metà del terzo quarto e con Menconi febbricitante) ha dato grande entusiasmo all’ambiente biancoverde mai come adesso unito per centrare un obiettivo che qualche settimana fa sembrava impossibile e reso accessibile dal cambio di format del torneo. "Abbiamo vinto una gara molto tirata e sofferta – ha detto coach Pierfrancesco Binella (foto) dopo i 45 minuti di battaglia nel Valdarno – su un campo difficile e contro una formazione che con il nuovo allenatore ha cambiato passo e che ci ha messo in difficoltà. Siamo soddisfatti per quello che siamo riusciti a fare in attacco perché venivamo da una partita molto complessa, a Lucca invece contro la Synergy abbiamo fatto molto bene. Siamo stati equilibrati nella scelte offensive ma lo siamo stati molto meno in fase difensiva quando abbiamo concesso a Elez alcuni canestri troppo facili". Nel finale le cose è arrivata la rimonta. "Poi quando abbiamo pareggiato la fisicità, siamo migliorati e siamo riusciti a giocare un tempo supplementare di qualità. Faccio i complimenti ai ragazzi che venivano da una settimana molto difficile, complicata dalla febbre di Menconi e dall’infortunio di Tognazzi. Ma questo non ci ha demoralizzato e si è visto".

Infine un ringraziamento ai tifosi biancoverdi, che in questa fase della stagione stanno dimostrando un attaccamento enorme a Pannini e compagni anche in trasferta. "Li ringraziamo tutti – ha concluso l’allenatore della Mens Sana – perché anche in questa occasione erano in tanti ad averci seguito e sostenuto fino alla fine".

Guido De Leo