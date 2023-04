Ghn La Balzana imbattibile Quarto titolo consecutivo

La Balzana Siena (nella foto), sponsorizzata da Ghn, conquista per la sesta volta il titolo provinciale nel Campionato di Basket Amatori Uisp, quarto successo consecutivo sotto la guida di coach Alessandro Covili in una finale combattutissima giocata al PalaRavacciano contro la compagine dell’Arcidosso Boars che godeva dei pronostici della vigilia dopo aver dominato i play off. Invece il campo ha emesso un verdetto del tutto diverso, al termine di una gara tirata fin dall’inizio con canestri di pregevole fattura da ambedue le parti, con protagonisti Collet per i senesi e Bassetti per gli amiatini. Primo quarto equilibrato, a cui fa seguito una frazione più tattica, con coach Covili che ordina una zona mista che produce un primo strappo di 10 punti, con Tinti e sempre Collet sugli scudi, ma subito dimezzato da due conclusioni a firma Bassetti. Al riposo si va con i senesi sopra di 7. Anche la 3^ frazione viaggia sul filo dell’equilibrio con Arcidosso che si rifà sotto fino al -3. Nel finale affiora la stanchezza e la tensione in campo per la posta in gioco, ma alla fine la differenza la fanno i punti di Gabbrielli, poi di Fortunato e il canestro finale di Mancini e per la Ghn La Balzana è ancora festa con il punteggio che si inchioda sul 73-64. Da segnalare che il premio per il miglior giocatore della finale è stato assegnato a Daniele Collet. A breve entrambe le formazioni inizieranno la fase Regionale che terminerà il 2 giugno con le Final four di Montecatini Terme, con la Ghn La Balzana che ha già il posto assicurato dal 15 al 18 giugno alle Finali Nazionali di Rimini, in quanto detentrice del Titolo Italiano. Per coach Covili si tratta del decimo titolo consecutivo da quando ha ricevuto l’incarico dal Presidente Ghini di allenare questi atleti che hanno fatto della loro forza, la coesione di un gruppo invincibile.

GHN LA BALZANA: Gabbrielli 11, Collet 21, Tinti 15, Mancini L. 7, Catoni M. 4, Corsi 6, Fortunato 7, Mancini A. 2, Fatucchi, Maffia. All. Covili.

R.R.