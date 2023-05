Forlì-Chiusi: rinvio per il maltempo Oggi la partita, ma non è scontato

È stata rinviata ad oggi alle 20,30 Gara 2 tra Unieuro Forlì e Umana San Giobbe Chiusi. Il comunicato ufficiale del rinvio è stato diffuso ieri poco dopo mezzogiorno, preso atto delle condizioni meteo inclementi su tutta l’Emilia-Romagna. Già da lunedì era stata diffusa un’allerta rossa che aveva costretto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ad emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole, delle palestre e degli impianti sportivi comunali. Era rimasto escluso il PalaGalassi, o Unieuro Arena secondo la definizione commerciale, che però per la giornata di ieri è stato aggiunto all’elenco degli impianti non disponibili. La Lega Pallacanestro ha preso atto della decisione ratificando lo spostamento e specificando che "Gara2 dei quarti è stata al momento posticipata dal Settore Agonistico FIP a mercoledì 17 maggio, alle 20,30". ‘Al momento’, è scritto nella nota, perché il rischio di un ulteriore rinvio e di uno slittamento conseguente delle gare in programma a Chiusi venerdì e domenica, non è scongiurato; le previsioni meteo non sono incoraggianti neppure per oggi e le molteplici criticità segnalate in città e provincia potrebbero non essere risolte completamente, tanto che per scuole e impianti sportivi (escluso il PalaGalassi) è stata prorogata anche per oggi la chiusura. I Bulls hanno effettuato l’allenamento di rifinitura a Sant’Arcangelo di Romagna, unica località dove era disponibile un impianto per l’ultima seduta di tiro prepartita.