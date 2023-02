Favalli torna in gruppo ed è arruolabile Paloschi a parte, Crescenzi resta un caso

Neanche il tempo di rifiatare: dopo la sfida con la Torres la Robur è tornata subito in campo con la trasferta di domenica a Rimini nel mirino: in programma seduta mattutina al Bertoni dell’Acquacalda. Le buone notizie sono arrivate da Favalli: il terzino ha ripreso a lavorare con la squadra e ha svolto con i compagni l’intera seduta; è tornato quindi abile e arruolabile. Per De Paoli, invece, palestra, per Buglio terapie.

Paloschi e Crescenzi hanno svolto un lavoro differenziato: cosa verrà deciso sul difensore, al netto dei segnali di distensione arrivati nelle ore precedenti alla partita con la Torres, è ancora incerto, tutto è in evoluzione. Da vedere quindi oggi cosa accadrà, se il numero 13 tornerà regolarmente in squadra o rimarrà ancora fuori per scelta disciplinare. Lanni e Picchi, infortunatosi mercoledì sera, sono rimasti a riposo. Il resto della squadra, ieri mattina, è stato diviso in due gruppi: i calciatori utilizzati nella sfida del Franchi hanno svolto attività defaticante tra palestra ed esercitazioni con la palla. Gli altri hanno invece focalizzato la sessione sulla attivazione muscolare e allenamento tecnico con partitelle ad alta intensità su campo ridotto. La preparazione proseguirà nella giornata di oggi con una nuova seduta di allenamento. Sabato è in programma la tradizionale rifinitura.