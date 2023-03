Estra Siena alla sua prima amichevole Domani si misura con i Phoenix Grosseto

Prima amichevole dello ‘Spring training 2023’ per l’Estra Siena Bc: domani, alle 15, a San Casciano Val di Pesa, i bianconeri affronteranno la neonata formazione dei Phoenix Grosseto, guidata dal manager Emiliano Aprili e dai coach Edoardo Aprili e Alessandro Valeri. I Phoenix sono i veterani dei Boars, altra squadra di Grosseto che milita in serie B. Un gruppo storico di amici che giocano insieme da decenni, prima con il Maremma, poi con i Red Jack, infine con i Boars: Maurizio Di Vittorio, Gianni Bracciali, Stefano Morini, Stefano Vecchiarelli, Michele Piccioli, Massimiliano Toticchi. Il tecnico Pastor José Alvarado Perez, alla prima uscita ufficiale alla guida della compagine senese, avrà a disposizione l’intero roster a eccezione di Anyelo Hernandez, che tornerà martedì dalla Repubblica dominicana e Alvin Sanchez. Sul monte si alterneranno Dario Osti, Paul e Bettele Castillejos, Riccardo Rodriguez. Ha intanto fatto notizia l’origine senese, o meglio chiusina, dei fratelli David e Dominic Fletcher (nella foto), giocatori della Nazionale italiana di baseball freschi reduci dal World Classic 2023 (l’Italia è stata sconfitta dal Giappone ai quarti). Come hanno ricordato i cronisti di Sky la mamma di David, interno classe 1994, in Major League con i Los Angeles Angels, e Dominic, in Triplo A con gli Arizona Diamondbacks è originaria del nostro territorio: Fernanda Del Buono, da Chiusi, ha ancora alcuni parenti che abitano qua. Il padre dei fratelli Flletcher, Tim, è americano, loro sono californiani. "Nostra madre ci ha insegnato l’italiano quando eravamo giovani – ha detto Dominic in una intervista di qualche tempo fa al Los Angeles Times –. Nel corso degli anni abbiamo perso piccoli pezzi, ma parliamo ancora un italiano decente".