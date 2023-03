Emma Villas verso l’ora della verità Ma il destino passa anche da Milano

Il viceallenatore biancoblù Simone Cruciani all’antivigilia del match salvezza di Monza ha parlato dei temi della sfida: "Stiamo lavorando su noi stessi, sul nostro gioco, sulla nostra fluidità" ha detto l’assistente di Pelillo. "Dovremo cercare di fare bene il cambio palla, è quel fondamentale che dobbiamo ritrovare, tornare al punto raggiunto qualche settimana fa. La tensione è sul cercare di riuscire a mettere in pratica tutte le situazioni di gioco che abbiamo preparato per mettere in difficoltà Monza. Sappiamo che ottenere la salvezza è complicato, non dipende solo da noi. Però noi dobbiamo fare il nostro indipendentemente da quello che succede negli altri campi, cercare di mettere in pratica il nostro miglior gioco. Puntare alla prestazione, soltanto tramite quella si può raggiungere il risultato".

Come noto, l’unica possibilità per salvarsi ruota attorno ad una vittoria a Monza e alla contemporanea sconfitta di Taranto a Milano. Milano che però saprà già il risultato di Cisterna, diretta concorrente per l’ultimo posto playoff, impegnata domani a Verona, e quindi potrebbe anche non avere impellente necessità di vittoria, se non per migliorare la propria posizione (potrebbe infatti sfilare il settimo posto proprio a Monza).

L’assenza di contemporaneità all’ultima giornata tra squadre in lizza per lo stesso obiettivo è difficile da accettare per un campionato che aspira ad essere tra i più importanti del mondo. Pare però che non fosse possibile collocare tutte insieme le tre gare in questione. Verona-Cisterna si gioca di sabato perché domenica allo stadio Bentegodi, a 200 metri di distanza dall’Agsm Forum, c’è Verona-Monza, valevole per la 26eiesima del campionato di serie A di calcio. E quindi le autorità hanno suggerito di non collocare i due eventi nella stessa giornata. Non si potevano anticipare le gare di Monza e Milano, che quindi sono rimaste alla domenica. Milano, in teoria, è ancora in lizza per il settimo posto, quindi c’è da sperare che non si faccia condizionare dall’aver già ottenuto la certezza di partecipare ai playoff, cosa che potrebbe sapere già nel tardo pomeriggio di sabato, quando Cisterna completerà la sua eccellente regular season in quel di Verona.

Stefano Salvadori