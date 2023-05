Emma Villas ora è ufficiale "Continueremo in A2"

Con un comunicato ufficiale ieri pomeriggio è stato sancito quello che in realtà era abbastanza chiaro da tempo: la Emma Villas parteciperà al prossimo campionato di serie A2. Le ‘riserve sono sciolte’, come recita la nota diffusa dalla società: "Parteciperemo al prossimo campionato di Serie A2 per proseguire un progetto nato ormai dieci anni fa e che ha portato Emma Villas a gareggiare in tantissimi parquet in giro per l’Italia dalla Serie C fino alla Serie A – ha dichiarato il presidente Giammarco Bisogno –. Dopo un opportuno confronto, assolutamente necessario per la programmazione della prossima stagione, con le istituzioni e con i nostri partner sciogliamo la riserva e annunciamo che continueremo il nostro percorso in Serie A. Al tempo stesso proseguiremo il nostro lavoro con i più giovani, con l’intento di essere presenti sempre più sul territorio e con l’ambizione di dare vita a una vera e propria Academy del volley italiano, attraverso la quale formare i talenti del futuro". Il direttore sportivo Mechini sta lavorando da settimane al nuovo progetto tecnico, con tantissimi cambiamenti in vista tra campo e panchina. Il tecnico Omar Pelillo andrà a Lecce, al suo posto il primo candidato è l’ex Gianluca Graziosi.

Oltre a provare a costruire un roster adeguato per la serie A2, il rinnovato progetto si concentrerà molto sui giovani: "La società intende proseguire quanto di buono fatto con il settore giovanile – prosegue la nota –, con tanti buoni risultati raggiunti con le varie rappresentanti e formazioni e con 110 giovani che hanno fatto parte delle varie squadre Under. La società intende, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del volley italiano ’Next Gen’, dare vita a un’Academy".

Stefano Salvadori