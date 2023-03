E’ una Colligiana che non molla mai Battere Prato per poter sognare ancora

Sarà Matteo Cavacini, della sezione arbitrale di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Michele Napolano (Empoli) e Marco liberatori (Arezzo) a dirigere la sfida tra Colligiana e Zenith Prato, in programma domani pomeriggio al "Gino Manni" di Colle a partire dalle 14.30. Una sfida fondamentale per definire la griglia della zona play off, soprattutto con sole cinque giornate rimaste da giocare nel Girone B dell’Eccellenza Toscana: i biancorossi, secondi della classe, sfideranno la quarta forza del campionato. Per la squadra di mister Chini un successo significherebbe consolidare la propria posizione, difendendola dagli assalti della Castiglionese e dello stesso Zenith, reduce dal pareggio casalingo contro la Chiantigiana. Non solo: per i biancorossi una vittoria significherebbe mantenere ancora vive le ultime speranze di portare a casa il sogno della vittoria del campionato. Il netto successo di domenica contro il Prato 2000 ha risollevato il morale in casa biancorossa dopo il mezzo passo falso nel recupero contro il Signa: il Figline continua a perdere colpi, è tornato a sette lunghezze di distanza e con una partita in meno da giocare rispetto alle avversarie. Una rimonta difficile per la Colligiana, ma non impossibile, se i biancorossi riusciranno nell’impresa di ottenere cinque vittorie nelle ultime cinque giornate. Un percorso sicuramente accidentato, che la squadra dovrà affrontare senza il suo miglior marcatore: per Calamassi, vittima di un brutto infortunio al ginocchio contro il Figline, la stagione si è infatti conclusa in anticipo.

Marco Brunelli