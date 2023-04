E’ super Poggibonsi. Livorno ko Decide una prodezza di Regoli

POGGIBONSI

1

LIVORNO

0

POGGIBONSI: Pacini, Morosi (54’ Marafioti),Tognetti (74’ Bellini), Mazzolli, Gistri, De Santis, Muscas (67’ Chiti), Camilli, Bigozzi (89’ Barbera), Regoli, Riccobono (79’ Motti).

Panchina: Bruni, Grassini, Di Paola, Polo. Allenatore: Calderini.

LIVORNO: Bagheria, Fancelli, Giampà, Luci, Lorenzoni (50’ Belli) Lucarelli (85’ Giuliani), El Bakhtaoui (56’ Lucatti), Pecchia (66’ Bamba), Greselin, Bruzzo (55’ Lo Faso), Benassi.

Panchina: Fogli, Longo, Camara. Allenatore: Collacchioni.

Arbitro Boiani di Pesaro.

Rete: 48’ Regoli.

POGGIBONSI – Una prodezza di Regoli permette ai giallorossi di ottenere l’affermazione di prestigio sul Livorno. Ed è anche, per il Poggibonsi, il ritorno alla vittoria casalinga dopo un trimestre. Gran tifo sugli spalti. Duecento i sostenitori giunti da Livorno, ma i Leoni in campo possono contare da parte della gradinata su un sostegno da primi della classe. Si comincia con l’omaggio a Silvaro Benelli, "voce della nostra storia" è scritto su uno striscione pieno di affetto. E prima del fischio d’inizio, il presidente del Poggibonsi Giuseppe Vellini consegna la maglia delle cento presenze in giallorosso a Francesco Pacini, numero 1 anche per il rendimento ieri pomeriggio. Poggibonsi pericoloso in due azioni d’attacco consecutive, sempre protagonista Camilli. Ma a compiere interventi decisivi è Pacini, in due occasioni su El Bakhtaoui, il più intraprendente degli ospiti che quando si distendono in avanti appaiono spesso insidiosi o comunque capaci di conquistare angoli (0-5 il conto del primo tempo, 0-8 il finale). A saggiare i riflessi di Bagheria pensa Mazzolli al 39’.

La ripresa si apre con un prodigio di Pacini su Greselin, però in virtù della ripartenza successiva il Poggibonsi va in vantaggio. Camilli invita Regoli che si libera di Fancelli e disegna una parabola imprendibile per Bagheria: 1-0. La reazione labronica è pronta e al 59’ serve tutta la determinazione di Mazzolli per salvare sul tentativo del neo entrato Lo Faso. Poi Belli spedisce a lato un cross da destra di Bamba, che ci prova anche direttamente dal calcio piazzato senza esito. Pacini deve dire no alla botta da fuori area del sempiterno Luci, capitano di un Livorno che cinge d’assedio un Poggibonsi che sembra non possedere più la lucidità necessaria per riportarsi all’offensiva, ma De Santis, Marafioti e Gistri, schierato al centro del reparto arretrato, respingono ogni minaccia del team labronico. Resiste fino al 95’ il Poggibonsi, salvato ancora da Pacini sull’impatto aereo di Giuliani destinato all’angolo alto della porta mentre il Livorno, compreso Bagheria, era interamente nell’area del Poggibonsi.

Paolo Bartalini