Costone, una doppia vittoria: battute Pistoia e Porcari

Grande giornata di sport inclusivo al PalaOrlandi con Il Campionato Toscano Baskin che ha fatto tappa a Siena in occasione della terza giornata del Torneo organizzato dall’Eisi. Nella prima gara i padroni di casa della Synergie Estra KW Costone si sono confrontati con la compagine ‘Gialla’ di Pistoia. Al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata, a spuntarla è stato il Costone che ha prevalso con il punteggio di 67-65 (18-24, 28-34, 49-51). Grande euforia tra i ragazzi e le ragazze allenate per l’occasione da Simone Marradi e Alessandro Cappelli che al termine. Onore anche a Pistoia che ha saputo tenere in bilico il risultato fino all’ultimo.

COSTONE BASKIN: Abbate 16, Caroni 16, Ferrini 13, Ridolfi 6, Bernardini 2, Mazziotti 6, Zucconelli 2, Aquilio 6, Rustici, Marzocchi, Franci, Grazi, Ricci, Gonzales. All. Marradi-Cappelli.

Nel pomeriggio sul parquet Galaxy Porcari e ancora ii Costone. Una partita ancora una volta avvincente, risolta soltanto a pochissimi secondi dal termine dopo un tempo supplementare, grazie a un tiro libero di Matteo Caroni. In questa circostanza è toccato a Filippo Pintaldi guidare tecnicamente la squadra dalla panchina. Molti gli spettatori accorsi al PalaOrlandi per seguire questa manifestazione che oltre ad avere un profondo significato sportivo, riesce a creare momenti di grande impatto emotivo. I parziali di frazione: 14-21, 35-35, 53-50, 70-70, 79-78.

COSTONE BASKIN: Dell’Orto 10, Pucci 6, Malcangio 2, Sportoletti 10, Gonzales 6, Marzocchi 4, Rustici 2, Caroni 22, Cappelli 10, Grandi 7, Carminucci, Zucconelli, Franci. All: Pintaldi-Marradi domenica 2 aprile, con i senesi che se la dovranno vedere con i padroni di casa del Panda Altopascio. R.R.