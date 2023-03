Cossa va in gol D’Aniello replica Al ‘Bellugi’ è 1-1

TORRENIERI

1

PIENZA

1

TORRENIERI: Lorenzetti Edoardo, Belsanti, Bechi, Di Marco M., Cruciani, Sarri, Lorenzetti Eugenio, Vitali, Venuto, Migliorini, D’Aniello F. All. Ciacci.

PIENZA: Pelliccione, Sadiki, Bianciardi, Guerra, Fanone, Borneo, Severini, Veliz, Sodiq, Porcu, Cossa. All. Rosignoli.

Arbitro Serbishti di Arezzo.

Reti: 29’ Cossa, 58’ D’Aniello F.

BUONCONVENTO – Parità allo stadio Mauro Bellugi fra il Torrenieri e il Pienza. Al vantaggio di Cossa, quasi alla mezz’ora del primo tempo, risponde Francesco D’Aniello nella fasi iniziali della ripresa. Una fase durante la quale i padroni di casa producono il massimo sforzo per cercare di capovolgere il punteggio senza però riuscire nell’intento. Termina dunque senza vinti o vincitori il confronto tra due compagini che, per le rispettive esigenze in graduatoria, ambivano a conquistare il risultato pieno.