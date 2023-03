Continua l’ascesa del Gracciano Rilancio San Miniato. Tonfo Piazze

OLIMPIC SARTEANO

3

AREZZO F.A.

1

SARTEANO – Colpo di coda dell’Olimpic Sarteano, che batte 3-1 l’Arezzo Football Academy e aggancia al penultimo posto l’Atletico Piazze, riaprendo i giochi per evitare la retrocessione diretta dalla Promozione a cinque giornate dalla fine del campionato. La doppietta di Perugini – che arriva a quota sette segnature – e la rete di Cela riportano a galla i padroni di casa, che solo poche settimane fa apparivano spacciati e che ora, invece, sembrano in grado di giocarsi la permanenza in categoria fino alla fine. Per l’Arezzo, in gol con Agostini, si complica invece la strada, con due soli punti di vantaggio rimasti sulla zona play out.