Colpo San Giobbe Chiusi: ecco Iris Ikangi "Possiamo toglierci delle soddisfazioni"

L’Umana San Giobbe Chiusi ha annunciato la firma di Iris Ikangi (nella foto), guardiaala di 200 centimetri. Classe 1994, nella stagione in corso aveva iniziato a Scafati, poi si era trasferito a Torino, dove è stato tagliato per infortunio (da cui ha recuperato) nel mese di dicembre. Vestirà la maglia numero 35: "Ho avuto da subito una ottima impressione dell’ambiente e della società – queste le prime parole di Ikangi –. L’ingresso in squadra è stato semplicissimo perché già conoscevo alcuni dei nuovi compagni. Con Raucci ho giocato la passata stagione a Scafati, mentre gli altri li ho sfidati tante volte da avversario. L’obiettivo è concludere nel migliore di modi la prima fase di questo campionato senza porci limiti. Siamo consapevoli che non sarà semplice perché i finali di stagione sono sempre pieni di insidie, ma vogliamo toglierci delle soddisfazioni".

Formatosi nella Pallacanestro Pavia, nel suo passato agonistico ci sono le esperienze con la Benedetto Cento e San Severo nel campionato di B, poi sale in A2 con Verona. Dopo tre ottime stagioni in riva all’Adige passa a Brindisi, in serie A, dove esordisce pure nelle coppe europee. Nel finale della stagione 202021 torna a San Severo, poi il trasferimento a Scafati con cui conquista la promozione in A.