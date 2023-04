Colligiana quasi in porto. Mister Argilli ‘spinge’ il Mazzola Valdarbia

Ultima giornata di campionato per le quattro senesi di Eccellenza. La Colligiana, seconda della classe dietro alla capolista e già promossa Figline, punta a vincere in casa contro una Lastrigiana già salva per essere sicura del miglior piazzamento ai play-off possibile. La più immediata inseguitrice, la Castiglionese, attende la Sinalunghese, anch’essa senza più obbiettivi ma desiderosa di fare bene nell’ultima uscita stagionale e chiudere bene un campionato davvero complicato. Gara importantissima invece per il Mazzola Valdarbia che in casa a Cerchiaia contro il Pontassieve si gioca l’accesso ai play-off dopo averli acciuffati in seguito al bel successo del turno prepasquale a Borgo San Lorenzo in casa della Fortis Juventus. Per essere sicuri di entrare nelle prime cinque della classifica senza dover fare calcoli ed aspettare i risultati degli altri campi Cruciani e soci devono vincere. Di fronte però troveranno un avversario motivatissimo come il Pontassieve che ha appena un punto in meno dei ragazzi di Argilli.

"E’ un bel finale di campionato – ha detto Argilli (nella foto) – ce lo siamo conquistati sul campo. Se vinciamo siamo sicuramente dentro i playoff, altrimenti molto probabilmente non lo saremo. Sarà una bella gara contro una squadra che è nostra concorrente diretta, dovremo fare il massimo e ne siamo consapevoli. Ci siamo preparati bene: è stata una settimana di lavoro serena e positiva, dispiace solo per chi non ci sarà ma cercheremo di regalare una ‘coda’ di post season a chi non ha giocato molto nella seconda parte di stagione. Dovremo essere bravi a pensare solo a noi stessi e al nostro avversari che come noi deve vincere per forza. Per cui immagino una gara tirata dal punto di vista tecnico ed agonistico". Non ha nulla da chiedere invece la Chiantigiana, già retrocessa, che attende a Gaiole il Porta Romana.