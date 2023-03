Circuito WAGC Tour Christian Damiani vince in 73 colpi

Oltre 90 giocatori al Royal Golf La Bagnaia per la tappa del circuito WAGC Tour 2023, gara promossa dal Morellino di Scansano per i premi di giornata e i punti per il ranking che premierà i migliori con la maglia Azzurra nel campionato del mondo amateur in America. Christian Damiani di Vicopelago ha vinto la gara con 73 colpi, due oltre il par destinato ai professionisti. In prima categoria Sergio Torelli (38) del Golf Le Miniere ha superato di misura il giocatore di gara Luca Ascani (37). In seconda ha fatto valere l’esperienza sul percorso il senese Fernando Paglicci (37) che ha superato al termine di un avvincente testa a testa Riccardo Usai di Vicopelago, a pari punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza la fiorentina Eloisa Nesi (34) ha avuto la meglio su Pierpaolo Bianciardi del Golf Bagnaia, staccato di un solo colpo. Premi speciali a Davide Ramacciotti (36) di Vicopelago e Adriana Scopelliti (34) di Bagnaia, rispettivamente migliori senior e lady.

Andrea Ronchi