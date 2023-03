Casolese di misura. Il Guazzino è travolgente L’Asciano sbanca Petroio, Radicondoli corsaro

CASTELLINA IN CHIANTI

2

MONTERONI

2

CASTELLINA IN CHIANTI – Termina in parità la sfida tra Castellina in Chianti e Monteroni, con le due squadre che impattano sul 2-2. Buona la partenza degli ospiti, che nella prima frazione approfittano di due contropiedi e si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Martino e Furi. Il Castellina in Chianti affronta la ripresa con maggiore piglio, ma rischia addirittura di subire la terza rete e non crea grandi occasioni da rete. La svolta arriva all’85’: il giovane Arigò accorcia le distanza grazie ad un rigore concesso ingenuamente dal portiere avversario. Lo stesso Arigò, in pieno recupero, pareggia su calcio di punizione dal limite.