Bianconeri ancora in ottava posizione L’Entella rallenta, Reggiana prima da sola

Con il pareggio di ieri con il Gubbio, la Robur è rimasta ottava in solitaria. La squadra di Braglia al quarto, in coabitazione con la Carrarese. Nella parte bassa della classifica nuovo tonfo del Montevarchi, l’Imolese ha subìto una penalizzazione di 2 punti per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022 e alla mensilità di dicembre 2022, come il Siena.

I risultati del 36° turno: Torres-Carrarese 1-1, reti: 18’ Diakite (T), 38’ Bozhanaj (C); Alessandria-Ancona 3-0, reti: 29’ Galeandro, 34’ e 38’ Sylla; Lucchese-Entella: 0-0; Pontedera-Montevarchi 2-0, reti: 41’ Benedetti, 83’ Guidi; Recanatese-Olbia 2-3, reti: 29’ Emerson (O), 44’ Giampaolo (R), 66’ e 82’ Ragatzu, (O), 68’ Sbaffo (R); Reggiana-Fermana 4-2: 6’ e 32’ Nardi (R), 57’ Maggio (F), 76’ Pellegrini (R), 78’ Fischnaller (F), 86’ Guglielmotti (R); Rimini-Fiorenzuola 1-1, reti: 8’ Delcarro (R), 78’ Bondioli (F); San Donato Tavarnelle-Cesena 1-6, reti: 6’ Adamo (C), 8’ Corazza (C), 30’ Calamai (S), 48’ Shpendi (C), 62’ e 90’ Bumbu (C), 93’ Silvestri (C); Vis Pesaro-Imolese 1-0, rete: 6’ Pucciarelli.

La classifica: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Gubbio e Carrarese 59; Pontedera 56; Ancona 55; Siena 49; Lucchese 48; Rimini 46; Fermana e Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40; Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; San Donato Tavarnelle 34; Imolese 32; Montevarchi 27.