Bianconeri all’ultimo allenamento De Paoli può andare in panchina

Ultimo allenamento di preparazione per il Siena in vista della gara contro la Virtus Entella. Sul sintetico del centro sportivo ‘Bertoni’, i bianconeri hanno svolto una seduta basata su circuiti tecnici e di mobilità articolare per poi lasciare spazio ad un lavoro dedicato all’intensità e a una lunga parte tattica.

La partitella a tema e le conclusioni a rete con palla attiva e inattiva hanno completato la seduta mattutina. Il difensore Riccardi si è fermato per un affaticamento al polpaccio destro ed ha svolto terapie e attività personalizzata. De Paoli si è allenato totalmente con il gruppo superando l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo tre mesi. Ancora differenziato in palestra per Franco. Oggi è in programma la rifinitura. Se dunque da un lato l’attaccante De Paoli, sfortunatissimo in questa sua stagione in bianconero, potrebbe finalmente trovare spazio almeno in panchina, dall’altra qualora Riccardi non recuperasse dal problema al polpaccio toccherebbe al giovane moldavo Motoc affiancare Crescenzi al centro della difesa visto il perdurarsi dell’assenza di Franco. Più difficile un accentramento di Favalli a meno che Pagliuca con opti per una difesa a tre con lo stesso terzino e Motoc ai lati di Crescenzi e Raimo e Verduci sulle corsie. Per il resto possibile vedere la squadra che ha ben figurato a Fiorenzuola col solito duo Disanto-Belloni (che dovrebbe aver recuperato dal problema che lo aveva costretto al cambio sette giorni fa) alle spalle di Paloschi.