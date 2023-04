Bianconeri al lavoro: seduta al ‘Bertoni’ De Paoli è tornato parzialmente in gruppo Designato l’arbitro Ancora di Roma 1

È proseguita ieri con una seduta mattutina al ‘Bertoni’ la fase di avvicinamento del Siena alla sfida casalinga con la Virtus Entella, in programma domenica (ore 14,30 diretta su Rai Sport oltre che in streaming su Eleve Sport) al ‘Franchi’. Mister Pagliuca ha diretto una sessione incentrata su attivazione atletica, torelli ed esercitazioni tecniche a pressione ad alta intensità. Partitella tattica a campo ridotto e tiri in movimento per concludere la sessione. L’attaccante De Paoli è rientrato parzialmente in gruppo, differenziato per il difensore Franco.

Oggi ultimo allenamento di preparazione, domani la rifinitura, sempre all’Acquacalda. Designato intanto il direttore di gara del match che sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato da Francesco Collu di Oristano e Elia Tini Brunozzi di Foligno, IV ufficiale Matteo Dini di Citta’ di Castello. Per Ancora nessun precedente con il Siena.

Nel frattempo sono in vendita biglietti per assistere alla gara di domenica al Franchi. I bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente in tutto lo stadio (senza necessità di fare il biglietto) e dovranno essere tenuti in braccio o sedersi sulle ginocchia dell’accompagnatore (non è consentita l’introduzione di passeggini). La società bianconera sottolinea e ricorda che i bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più un euro di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri ed il biglietto d’ingresso può essere fatto soltanto alla biglietteria del Sottopassaggio alla Lizza, il giorno della gara, dalle 12.30 in poi. In tutti gli altri settori il prezzo del biglietto è intero (tranne il ridotto per over 65 e donne). I tagliandi sono in vendita nelle consuete ricevitorie di Siena e provincia e online sul circuito ciaotickets.