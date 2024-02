Basket Serie C. Mens Sana, Puccioni ottimista: "Fiduciosi e carichi»

Ufficiale da ieri il calendario definitivo della seconda fase del campionato di serie C di basket. La novità più rilevante è la conferma che la prima partita del girone della ‘Note di Siena’, ovvero quella in casa di San Vincenzo si giocherà domenica 3 marzo alle 18 e non sabato 2 alle 21,15 come inizialmente previsto. Le due società si sono infatti subito accordate per lo slittamento al giorno successivo. Immutato invece il resto del calendario: nella seconda giornata la sfida contro Prato dell’ex Casella, fissata per mercoledì 6 marzo alle 20,45 al PalaEstra. La terza è quella del derby che si giocherà al PalaOrlandi il 10 marzo alle 18. Il quarto turno è fissato per sabato 16 marzo contro Sansepolcro (alle 20,30) per la formazione di Betti. Il girone di ritorno si apre con il match casalingo per la Mens Sana contro San Vincenzo, previsto per il 24 marzo alle 18 mentre la trasferta di Prato andrà in scena giovedì 28 alle 21,15. La stracittadina di ritorno sarà sabato 6 aprile alle 20,30 in Viale Sclavo mentre al seconda fase del campionato si chiuderà domenica 14 a Sansepolcro alle 18. Chi non vede l’ora di iniziare è Alberto Puccioni. La guardia è ristabilita e contro Livorno ha fatto vedere buone cose. "Mi ero dato come obbiettivo quello di tornare a buon livello per l’inizio della seconda fase – ha detto il numero 17 biancoverde – e sono contento del fatto che contro Don Bosco la caviglia non mi abbia dato fastidio. "Ora possiamo lavorare e recuperare le energie: siamo molto fiduciosi e carichi per questa fase".

Guido De Leo