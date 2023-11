Basket Serie C. Costone da applausi, la soddisfazione di coach Tozzi: "Veramente una buona seratà al di là del punteggio»

"Veramente una buona serata. Al di là degli scarti e dei punteggi". Inizia così il commento di coach Maurizio Tozzi alla vittoria del suo Costone su Fucecchio per 91-65. Un’affermazione netta dei gialloverdi, giunti alla terza vittoria consecutiva, ottenuta contro un avversario che aveva "un buon potenziale offensivo, con tanti giocatori dinamici e pericolosi – ha detto ancora Tozzi -. Sono contento della prestazione difensiva – ha proseguito -, soprattutto perché le verifiche sul campo sono state positive per tante cose su cui stiamo lavorando per acquisire una fisionomia di squadra e un’identità collettiva. I ragazzi giocano con sempre maggiore convinzione, applicandosi sulle cose che abbiamo scelto di fare". Un risultato, la vittoria con Fucecchio, che ha permesso al Costone di ritrovare anche la vetta della classifica. "Non vale niente – ha detto con una battuta l’allenatore del Costone -. La formula del campionato è talmente particolare che credo veramente che le valutazioni sulle posizioni di classifica lascino il tempo che trovano. Però, al di là della classifica, siamo in un momento di crescita e di conoscenza – ha sottolineato ancora Maurizio Tozzi -. Stiamo capendo sempre più dove lavorare per diventare una squadra affidabile in campo, a prescindere dagli avversari". La settimana costoniana si conclude con un’altra trasferta, a Pontassieve, palla a due domani alle ore 18.30. I fiorentini sono reduci dal -10 subito a Montevarchi. "È una settimana abbastanza impegnativa, con due trasferte – ha raccontato ancora Tozzi -, anche se per fortuna il match infrasettimanale era in casa. Valdisieve è un’ottima squadra. Abbiamo poco tempo per preparare la partita – ha concluso il tecnico gialloverde - ma l’affronteremo con fiducia, forti di alcune prestazioni convincenti che abbiamo fatto sul parquet". AF