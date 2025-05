Basket femminile, l’under 17 Poggibonsi conquista la Coppa Toscana

Poggibonsi (Siena), 25 maggio 2025 – Finisce 53 a 49 la finalissima di Coppa Toscana. L’under 17 Poggibonsi Basket piega l’Use Empoli e conquista il titolo Campione di Toscana. Una partita intensa, in cui le atlete guidate da coach Gandolfi non hanno mai accennato a voler far scappare le fortissime avversarie empolesi. La partita si è svolta al PalaVivaldi, con una buona partecipazione di pubblico, tra cui numerosi tifosi provenienti da Poggibonsi.

Il commento di coach Gandolfi: “Le nostre ragazze sono state incredibili. La bomba di Empoli che ci ha portato al supplementare In quel momento poteva farci crollare mentalmente e la stanchezza spezzare le gambe, ma questo gruppo ha dimostrato tutto l’anno che non molla mai e non si arrende davanti alle difficoltà. Sono delle vincenti, e questo per me, senza retorica, vale più di ogni vittoria. Questo è il loro più grande merito. Il campo decreta chi vince e chi perde, noi possiamo solo decidere come partecipare: da vincenti o da perdenti. Si sono meritate questo percorso, con l’impegno, la fatica la dedizione.”

Il commento del presidente Nicola Pucci: ”Sono davvero felice che il nostro Poggibonsi abbia alzato questo trofeo. Se lo meritano le ragazze, se lo merita lo staff e se lo merita questa società che ha sempre creduto in questo progetto. Stasera mi sono davvero emozionato. Ho visto una squadra lottare contro un’avversaria sulla carta nettamente più forte. Ho visto uno staff condurre magistralmente queste ragazze alla vittoria e infine ho visto un’intera “famiglia”, quella del Poggibonsi Basket, trascinare dalle tribune con il tifo ed il calore questa squadra alla vittoria. Oggi più che mai sono orgoglioso di essere presidente di questa società”.