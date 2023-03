Badesse raggiunto in pieno recupero dal San Quirico

BADESSE

2

SAN QUIRICO

2

LORNANO BADESSE: Trapassi, Neri (60’ Borgognoni), Mannini, Ndiaye, Mario, Panariello, Doda, Mazza, De Simone, Dini, Lombardini (60’ Corti). All. Bartoli.

SAN QUIRICO: Bigoni, Franchetti, Stolzi, Romanini, Generali (82’ Vento), Roncucci, Seghedoni (76’ Alberti), Pasquini, Elguerouani (72’ Machetti), De Patre, Layani (74’ Castillo). All. Francini.

Arbitro Erriquez di Firenze.

Reti: 20’ Layani, 42’ Dini, 63’ Mazza (rigore), 93’ Vento.

BADESSE – Un pari che serve a poco a entrambi. Il San Quirico rompe gli indugi al 20’ quando Layani porta in vantaggio i suoi. Nei minuti finali del primo tempo due episodi: al 42’ è Dini che pareggia il conto con una spettacolare punizione dalla distanza, e subito dopo l’espulsione di De Simone per un brutto fallo a centrocampo su un avversario. Al 63’, Doda è atterrato in area. Rigore che Mazza trasforma. Quindi la beffa a carico dei locali. Al 93’ Vento sigla il 2-2 definitivo.