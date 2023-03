Asta ko ma vola in Eccellenza. Montalcino da play-off

MONTALCINO

2

ASTA TAVERNE

1

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico, Barontini, Calonaci, Matteini (46’ Girolami), Palumbo, Scali (46’ De Iorio Francesco), Marchi, Trotta, Casucci (70’ Bagnoli), Volentieri. All. Perini.

ASTA TAVERNE: Anselmi, Marzocchi, Chottong (75’ Casini), Salvestroni, Di Renzone, Fineschi, Bongini, Bonechi, Gangi (60’ Masotti), Mazza (80’ Crisci), Jrad (46’ Curcio). All: Marcantoni.

Arbitro Andrea Norci di Arezzo.

Reti: 36’ Jrad, 65’ Calonaci, 82’ Palumbo.

MONTALCINO – Torna alla vittoria il Montalcino contro la prima della classe ma la festa grande è per gli ospiti dell’Asta Taverne (nella foto l’esultanza a fine gara) che in virtù del pareggio del Sansovino, mantiene sette punti di vantaggio e con due sole gare al termine del campionato conquista la vittoria finale ela promozione in Eccellenza. Partono forte gli arancioni di Marcantoni che con l’intento di prendersi l’intera posta, mettono pressione al Montalcino chiudendo tutti gli spazi e cercando pericolose imbucate e al 25’ Gasparri è chiamato alla grande parata su Jrad. I biancoverdi cercano di contenere gli attacchi ma al 36’ Jrad riceve una ghiotta palla e di prima intenzione batte Gasparri.

Nella ripresa i biancoverdi entrano in campo con altro spirito e cercano di mantenere le redini del gioco. Gli ospiti tuttavia riescono a controllare anche se al 59’ rischiano su un gran tiro di Marchi che colpisce la traversa. Al 65’ il Montalcino pareggia su rigore che Calonaci trasforma benissimo. Poco dopo i biancoverdi in mischia colpiscono un palo e all’82’ Palumbo salta più in alto di tutti ed insacca il gol della vittoria del Montalcino. Al fischio finale l’Asta festeggia con i propri sostenitori la vittoria del campionato ed il Montalcino vede riaccendersi le speranze di disputare i play off.

Andrea Falciani