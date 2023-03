Arriva una multa per la Mens Sana

La Mens Sana è tornata ad allenarsi in vista della doppia trasferta che la attende. Due sfide cruciali per provare ad arrivare nei playoff per i ragazzi di Binella attesi sabato alle 21,15 a San Giovanni Valdarno e poi, giovedì 30 alle 20,30 a Ponte Buggianese contro Altopascio, nel recupero della sfida originariamente fissata per la settimana scorsa. Per la sfida nel Valdarno coach Binella spera di riavere il roster al completo dopo alcune settimane condizionate dalle assenze. Lazzeri resta in forte dubbio mentre qualche speranza in più c’è per Buca che ha saltato le ultime due gare casalinghe contro Virtus e Lucca per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Nel frattempo la società, in riferimento alla partita di domenica, ha rimediato una ammenda di 180 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri". Infine, la Mens Sana per domenica prossima dalle 16,30 alle 18,30 organizza al PalaEstra un evento aperto a tutti i bimbi tra i 5 e gli 11 anni che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro tra gare di tiro, giochi di abilità e partitelle a metà campo per tutti i presenti.