Alessandria nei guai L’ex Cori rischia di saltare la sfida

Mastica amaro anche l’Alessandria, raggiunto martedì dalla Fermana dopo un primo tempo in cui i grigi avevano più volte sfiorato il raddoppio. Maurizio Lauro ha parlato così del punto preso contro i marchigiani, che lascia i piemontesi in piena zona playout. "Il primo tempo dovevamo chiuderlo almeno col doppio vantaggio, gran partita ma abbiamo raccolto poco. E poi parliamo di nuovo di un gol preso per un errore abbastanza banale. Anche perché occasioni grosse agli avversari non le lasciamo creare. Purtroppo segniamo meno rispetto quanto creiamo ma poi prendiamo sempre qualche gol sciocco, abbastanza banale". Sabato al Franchi potrebbe non esserci l’ex di turno, giunto a gennaio dall’Albinoleffe. "Per Cori si tratta di un infortunio muscolare – ha concluso Lauro - nelle prossime partite credo non ci sarà. Il nervosismo finale? Cose da campo che succedono, ci sta qualche screzio in una partita così importante".