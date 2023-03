A Piancastagnaio arriva l’Acquaviva Scontro da brividi

Grande anticipo nel girone M di seconda categoria: Atletico Piancastagnaio-Acquaviva mette infatti in palio punti preziosissimi sia per la lotta per il primato dell’Acquaviva, sia per lo sprint play-off degli amiatini! Domani occhi puntati su Cetona-Radicondoli e su Serre-Radicofani: la battaglia per il primo posto è sempre più appassionante… Il Monteroni va a Castellina in Chianti (gialloverdi affamati di punti salvezza) mentre la Virtus Biancoazzurra in casa con il Trequanda deve vincere per sperare di evitare la retrocessione diretta: i valdelsani sono a sei punti dal Petroio che domani ospita l’Asciano. Berardenga e Staggia si giocano un pizzico di tranquillità ed il Meroni, ricevendo il Rosia, vuol continuare a sognare la salvezza diretta. Nel girone L difficile trasferta del Bettolle in casa del Fratta Santa Caterina, mentre il Guazzino, in casa con il fanalino di coda Badia a Roti, può avvicinarsi alla salvezza. Nel girone I Albereta San Salvi-Sangimignano.

Giu.Ste.