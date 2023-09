Siena, 186° Reggimento paracadutisti Folgore: arriva il colonnello Corradi

Siena, 20 settembre 2023 – Passaggio di consegne tra il colonnello Massimo Veggetti e il colonnello Giovanni Corradi, da domani 21 settembre nuovo comandante del 186º Reggimento paracadutisti Folgore di Siena.

«Grazie per la visita e per il lavoro svolto fino a questo momento dal comandante uscente, e un grande in bocca al lupo al suo successore», le parole del sindaco Nicoletta Fabio.