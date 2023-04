Salute della donna, una settimana di cura al femminile per l’Asl Toscana sud est

Siena, 5 aprile 2023 - In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Per quanto riguarda la provincia di Siena, le strutture dell’Asl Toscana sud est che aderiscono alla iniziativa sono l’ospedale di Campostaggia e quello di Nottola. All’ospedale di Campostaggia si svolgeranno iniziative di sensibilizzazione e prevenzione e verranno offerti servizi gratuiti alle donne nelle seguenti discipline: neurologia (visita), cardiologia (Ecg) medicina respiratoria (solo donne fumatrici) diabetologia vista e misurazione parametri) nutrizione e dietetica (visita, consigli alimentari, no prescrizione diete). Per accedere alle prestazioni elencate è necessario prenotarsi entro venerdì 14 aprile telefonando, dalle ore 10 alle 12, ai seguenti numeri: 0577 994902; 0577 994712. Le prenotazioni sono a numero limitato. Inoltre, il giorno 19 aprile alle ore 14.30 sarà possibile collegarsi al link https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1 per seguire il webinar su "Alimentazione e salute della donna". All’ospedale di Nottola aderirà con le seguenti attività: ginecologia (visita più ecografia), consulenze per infertilità (prima valutazione), cardiologia (Ecg + visita) eurologia (visita neurologica) dietetica (valutazione) salute mentale (prima valutazione). Le prenotazioni potranno esser effettuate chiamando, dal 7 al 14 aprile dalle ore 11.30 alle 12.30, allo 0578 713287. “Siamo felici di questa iniziativa, perché sottolinea l’importanza della salute femminile, - dichiara il direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est Simona Dei. - Nella progressiva personalizzazione della medicina, tenere conto degli aspetti di genere è fondamentale. I professionisti dell’Asl Toscana sud est hanno per queste tematiche una particolare attenzione, sia professionale che umana, e infatti proprio nella nostra Azienda è nata un’esperienza significativa come quella del Codice Rosa”. Maurizio Costanzo