Elezioni Siena, "Niente collegamenti con altre liste". Fabio e Ferretti pronte al rush finale

Siena, 22 maggio 2023 – Hanno mantenuto la parola. Ieri alle 18 scadeva il temine per indicare eventuali apparentamenti in vista del ballottaggio e nessuna delle due candidate sindaco ha ufficializzato il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle da cui erano sostenute al primo turno. Sia Nicoletta Fabio (centrodestra) che Anna Ferretti (centrosinistra) si preparano dunque al rush finale.

Siena va al ballottaggio e avrà il primo sindaco donna

Oggi alle 18,30 al Bar di Scacciapensieri Fabio incontrerà i residenti, mentre alle 20 sarà all’Hotel Garden con candidati, attivisti e simpatizzanti all’evento ’Parliamo di Siena’.

Mercoledì la candidata incontrerà invece ai ’Peccati di Gola’ (ore 18,30) gli abitanti in Valli. Ferretti risponde con l’artiglieria pesante: gli assessori regionali Leonardo Marras, Serena Spinelli e Stefano Baccelli. Il primo incontro si terrà oggi alle 15,30 al comitato elettorale con l’assessore all’Economia Marras e tutti i rappresentanti delle categorie economiche.

Stesso copione domani alle 21, sempre in Calzoleria, con l’assessore al Sociale Spinelli che parlerà al Terzo Settore. Infine mercoledì alle 16 arriva l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Stefano Baccelli per confrontarsi sull’urbanistica.

Ferretti fa poi un appello ai senesi: "Dedicherò questi giorni a incontrare le persone, per spiegare cosa vorrò fare se sarò io a guidare Siena. La città ha bisogno di nuovo slancio, di idee fresche, di capacità progettuale, di una visione europeista, per tornare competitiva – sottolinea –. E questo potremmo realizzarlo, accogliendo le idee di quanti non hanno fatto parte della mia coalizione, ma si riconoscono nel nostro programma. Non è più il tempo di dividere ma di unire. Per questo ho incontrato gli ex candidati sindaco esclusi dalla competizione: l’apporto dei partiti e delle liste civiche è fondamentale".

Intanto i vertici regionali del centrodestra (Fabrizio Rossi, Luca Baroncini, Marco Stella e Giorgio Silli) suonano la carica in vista del ballottaggio: " Il centrodestra sosterrà i candidati Conti, Persiani, Giovannetti e Fabio. Ovunque faremo il possibile per non consegnare alla sinistra il governo di alcuni importanti comuni della regione. Non dobbiamo far tornare indietro le lancette dell’orologio, ma guardare alla buona amministrazione e al futuro per arrivare forti e coesi alle amministrative 2024 e alle regionali 2025. Facciamo appello a tutti di appoggiare chi guarda al futuro della Toscana".