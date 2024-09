Agnese Carletti è la nuova presidente della provincia di Siena

Siena, 30 settembre 2024 – Sarà Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, la nuova presidente della provincia di Siena. L’ormai vicepresidente uscente, sostenuta dal centrosinistra, ha ottenuto il 65% delle preferenze e 55.708 voti ponderati. Su un totale di 463 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 391, l'84,44%. Alessio Serragli, sindaco di Monticiano ha ottenuto il 35% delle preferenze e 29.985 voti ponderati. Sei schede bianche e sette schede nulle.

"Voglio congratularmi con tutte e tutti gli eletti in Consiglio Provinciale -ha detto Carletti -: con loro vogliamo avviare una collaborazione davvero attiva e costruttiva per il bene dei nostri territori e per rispondere ai bisogni delle persone. Sento l'onore e la responsabilità di essere la prima donna presidente della Provincia di Siena".

Questi i consiglieri provinciali eletti. Per la lista numero uno 'Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena' 7 seggi: Andrea Frosini con 9931 voti ponderati, Fabrizio Nepi con 8778 voti ponderati, Alessandro Masi con 8071 voti ponderati, Andrea Marrucci con 7025 voti ponderati, Luciana Bartaletti con 6546 voti ponderati, Laura Di Banella con 5148 voti ponderati, Giuseppe Stiaccini con 5058 voti ponderati.

Alla lista numero due 'Insieme per la Provincia di Siena' spettano 3 seggi: Gianfranco Maccarone 13488 voti ponderati, Paolo Salvini 3816 voti ponderati e Alessio Serragli 2127 voti ponderati.