Castiglione d’Orcia, nuovo furto in casa. “Ero uscito con mia moglie un’ora, sono entrati dalla finestra”

Castiglione d’Orcia, 12 dicembre 2023 – «Ci siamo assentati da casa un’ora. Una soltanto. Tanto è bastato per la visita dei ladri. E’ la terza volta che entrano, anche se gli episodi precedenti sono datati», racconta Rossano Giomarelli. I malviventi che da giorni non fanno dormire sonni tranquilli agli abitanti del paese ma anche delle frazioni, hanno preso di mira la villetta in località Castellano che appartiene ad una delle famiglie più conosciute. Basta pensare che Giomarelli, oltre a far parte del mondo del volontariato, è stato presidente della Filarmonica ed è attuale capo dei Maggiaioli di Castiglione d’Orcia.

A mettere in guardia i cittadini per il nuovo furto era stato il sindaco Claudio Galletti sui social del Comune. «Le forze dell’ordine sono state tempestivamente avvertite e sono intervenute immediatamente. Ringrazio i carabinieri per la rapidità dell’intervento. Dopo i fatti gravi dei giorni scorsi su Vivo e Campiglia, di alcuni furti ed altre azioni tese a delinquere, adesso questo anche nel capoluogo. Invito i cittadini a stare molto attenti e se vedono auto o persone sospette compongano il 112».

«Con mia moglie siamo usciti di casa intorno alle 16, rientrando di sicuro alle 17.40. Era tutto sotto sopra, si sono intrufolati dalla finestra del soggiorno dirigendosi – ricostruisce Giomarelli – direttamente in camera . Sono anche saliti al piano superiore restando per poco a piano terra. Hanno portato via un anello. I soldi ormai nessuno li tiene in casa. Suono la tromba, era lì ma non l’hanno toccata. I carabinieri della stazione locale, che ho chiamato subito e in questi giorni pattugliano in continuazione, sono venuti per un sopralluogo. E’ un mese che nella zona viviamo in apprensione, speriamo che il furto da noi sia l’ultimo. Mia moglie è comprensibilmente spaventata. No, non ho notato nulla di strano, tutti teniamo la guardia alta. Pochi giorni fa avevano rubato nell’abitazione vicino alla mia».