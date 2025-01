Beko, lavoratori in corteo. Pressing sulle istituzioni in vista del tavolo romano

Siena, 20 gennaio 2025 – Partenza stamani alle 10 dai cancelli di viale Toselli. Alle 11,30 comizio in piazza Carlo Rosselli, piazzale della Stazione. Nuovo corteo degli operai della Beko per tenere alta l’attenzione su una vertenza di carattere nazionale. Beko ha stabilimenti a Siena, Ascoli Piceno e nel Varesotto e, per quanto riguarda il sito produttivo locale, ha annunciato la chiusura al 31 dicembre 2025.

Una data che gli amministratori e i sindacati vogliono scongiurare come ribadito all’ultimo tavolo in Provincia del 17 gennaio dove anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani ha rinnovato l’impegno al tavolo ministeriale. In attesa del prossimo incontro a Roma, fissato per il 29 gennaio, i lavoratori dunque oggi tornano in piazza.

Movimento Log-In ha annunciato la partecipazione alla manifestazione. “La crisi che ha investito l’azienda rappresenta un duro colpo per i dipendenti – scrive il Movimento – e le loro famiglie, che si trovano ad affrontare un futuro incerto. Il Movimento Log-In ritiene fondamentale sostenere la loro battaglia per la tutela dell’occupazione e dei diritti, schierandosi al loro fianco in questa fase delicata.

La mobilitazione di lunedì dovrà essere un momento cruciale per ribadire l’importanza della dignità lavorativa e della giustizia sociale di fronte alla pratica sempre più diffusa delle delocalizzazioni selvagge, di fronte alla quale i lavoratori - della Beko e non solo - insorgono chiedendo delle politiche più concrete e che garantiscano delle tutele al loro posto di lavoro. Ciò deve realizzarsi con dei fatti, e non solo con delle sfilate elettorali di convenienza.

Invitiamo tutti coloro che credono nella necessità di un lavoro stabile e garantito a partecipare alla manifestazione, affinché la voce dei lavoratori Beko possa essere ascoltata con forza dalle istituzioni e dall’azienda”.

La massiccia partecipazione al corteo potrebbe creare disagi alla circolazione, la viabilità sarà controllata dalla Polizia Municipale.

Dalle 7.30 in via Domenico Beccafumi è previsto il doppio senso di circolazione. Nella parte esterna di Porta Ovile la direzione consigliata per ospedale e stazione sarà: Porta Ovile, via Domenico Beccafumi, viale Lippo Memmi, viale Giuseppe Mazzini. Dalle 9 alle 13, con eventuale prosecuzione dell’orario in merito al numero dei partecipanti e al loro spostamento in rientro alla sede Beko, in viale Pietro Toselli ci sarà il senso unico in direzione discendente da viale Sardegna verso i Due Ponti. Contestualmente alle chiusure, per i mezzi in transito su viale Toselli, verso viale Sardegna, ci sarà l’obbligo di svolta verso via Aretina. In viale Sardegna verrà istituito il senso unico con direzione dalla rotatoria Mazzini, Ponte Caduti sul Lavoro verso località Due Ponti. Contestualmente alla chiusura temporanea, per i mezzi in transito da viale Toselli verso stazione ferroviaria, ospedale e viale Sclavo, obbligo di direzione verso Porta Ovile e via Beccafumi. In viale Giuseppe Mazzini, senso unico di marcia con direzione da viale Achille Sclavo verso viale Sardegna, mentre per i mezzi in transito da viale Sardegna, con direzione da viale Toselli e via Martini verso stazione ferroviaria, ospedale e viale Sclavo, ci sarà l’obbligo di direzione a destra verso viale Bracci e via Lombardi.