Maxi corteo dei lavoratori di Beko. La viabilità è a rischio paralisi

Maxi corteo dei lavoratori Beko di Siena nella data-simbolo di quello che doveva essere l’incontro la tavolo ministeriale, che invece con ogni probabilità di terrà il 29 gennaio. La manifestazione partirà alle 10 dallo stabilimento di viale Toselli e si snoderà lungo viale Sardegna per concludersi alla Stazione ferroviaria, dove è previsto il comizio finale. "Vogliamo lanciare un messaggio forte all’azienda – annuncia Massimo Martini, segretario Uilm – cioè che siamo sempre più determinati nel perseguire gli obiettivi. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi, ma questa vertenza è destinata a segnare il futuro del territorio e della politica a Siena".

Per Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil, "il 20 gennaio rappresenta uno spartiacque tra il prima e il dopo": "Il corteo servirà a preparare l’incontro del 29 a Roma con una mobilitazione più forte per ribadire la necessità di ritirare la data di chiusura del sito". E ancora: "Il corteo vuole essere un messaggio alle istituzioni locali e al Governo a giocare bene le sue carte con Beko, perché la vertenza è nazionale".

Categorico Giuseppe Cesarano, segretario Fim Cisl: "Al corteo saranno presenti, oltre ai lavoratori, anche i sindaci del territorio, i sindacati regionali e numerose associazioni. Il messaggio è chiaro: continueremo la nostra battaglia".

Intanto domattina si preannunciano notevoli disagi alla viabilità cittadina: dalle 7.30 fino a fine esigenze, in base al programma della manifestazione e all’avanzamento su strada del corteo dei manifestanti, in via Domenico Beccafumi è previsto il doppio senso di circolazione. Nella parte esterna di Porta Ovile la direzione consigliata per ospedale e stazione sarà: Porta Ovile, via Domenico Beccafumi, viale Lippo Memmi, viale Giuseppe Mazzini. Dalle 9 alle 13, con eventuale prosecuzione dell’orario in merito al numero dei partecipanti e al loro spostamento in rientro alla sede Beko, in viale Pietro Toselli ci sarà il senso unico in direzione discendente da viale Sardegna verso i Due Ponti. Contestualmente alle chiusure, per i mezzi in transito su viale Toselli, verso viale Sardegna, ci sarà l’obbligo di svolta verso via Aretina. In viale Sardegna verrà istituito il senso unico con direzione dalla rotatoria Mazzini, Ponte Caduti sul Lavoro verso località Due Ponti.

Contestualmente alla chiusura temporanea, per i mezzi in transito da viale Toselli verso stazione ferroviaria, ospedale e viale Sclavo, obbligo di direzione verso Porta Ovile e via Beccafumi. In viale Giuseppe Mazzini, senso unico di marcia con direzione da viale Achille Sclavo verso viale Sardegna, mentre per i mezzi in transito da viale Sardegna, con direzione da viale Toselli e via Martini verso stazione ferroviaria, ospedale e viale Sclavo, ci sarà l’obbligo di direzione a destra verso viale Bracci e via Lombardi. La viabilità sull’intero percorso del corteo sarà monitorata dal personale della Polizia municipale.