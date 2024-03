Zenubbia, due carriere e poi l’addio alla piazza

Ventiquattro anni e sembra un secolo: aveva ben impressionato la piazza al suo esordio per la carriera del 2 luglio 2000, quando difendeva i colori della Torre quando, dopo la caduta di Bonito, riuscì a contrastare per almeno un giro l’accorta corsa di Trecciolino nell’Istrice. Ecco Zenubbia, cavalla saura classe 1995, di Lucia Toto che ha corso due carriere. Una corsa davvero interessante al suo esordio: una partenza bruciante, il bel inserimento fra i primi, la caparbietà di lottare e recuperare metri dopo essere diventata da scossa una vera e propria mina vagante. Viene nuovamente scelta per la carriera di Provenzano del 2 luglio 2001: va in sorte alla Tartuca che l’affida a Bighino, in una corsa sicuramente con un occhio alla rivale Chiocciola, che si trova al quarto posto con Ariannha. La Contrada di Castelvecchio si trova alla nona posizione. Quando Giorgio Guglielmi di Vulci fa partire la mossa, Bighino scatta in basso per una posizione migliore per controllare la corsa della rivale. Non entra mai nel vivo della corsa, neanche quando il Nicchio che è nettamente in testa è costretto a fermarsi, e qui finisce l’esperienza di Zenubbia in piazza. Massimo Biliorsi